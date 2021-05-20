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الأهلي يحدد موعد تجديد عقد علي معلول

الخميس 20/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قررت إدارة النادي الأهلي، مواصلة محاولات تمديد عقد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد خوض منافسات السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد علي معلول مع المارد الأحمر في منتصف عام 2022، حيث قضى 5 سنوات مع المارد الأحمر، نجح خلالها في حصد العديد من الألقاب.

حيث اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع علي معلول، على تأجيل توقيع العقود لحين انتهاء مرحلة الحسم التي سيخوضها الأهلي بمواجهة صن دوانز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى بطولة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وكانت المفاوضات مع علي معلول قد بدأت منذ فترة وشهدت الاتفاق على جميع بنود العقد الجديد بما فيها المقابل المادي، حيث سيحصل معلول على مليون دولار في الموسم الواحد.

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء، إلى سرعة تجديد عقد علي معلول، حيث يمتلك الدولي التونسي عروضًا محلية وعرضًا من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن الاستمرار مع المارد الأحمر من عدمه.

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