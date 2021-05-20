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عاجل.. إسرائيل توافق على مبادرة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

الخميس 20/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

ورحبت القوى الدولية الإقليمية بنجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت القناة في نبأ عاجل.

ويعبر نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة عن الدور المحوري والريادي المصري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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