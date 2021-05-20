دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الراحل.





كما قدم الفنان حسن يوسف نعيه من خلال تصريحات صحفية، حيث قال: «مكنتش مصدق الخبر وكان نفسي يطلع إاشاعة زي كل مرة، ولحد دلوقتي فعلا كنت فاكر إنها إشاعة».



وتابع: «أنا بحب سمير غانم أوي وكان الكوميديان المفضل عندي، لم تجمعنا أعمال فنية كثيرة ولكننا كنا قريبين على المستوى الشخصي».



واختتم: «ربنا يرحمه بحق ما أمتعنا وأسعدنا ونشر البسمة على وجوهنا لسنوات طويلة لأن أنا بشوف إنه أدى مهتمة كما يجب في الدنيا».