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التعليم تدشين منصة إلكترونية واحدة لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال

الخميس 20/مايو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ( للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات)، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، http:emis.gov.eg ؛ وذلك في الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021.

وحددت الوزارة التعليمات الخاصة بإجراءات التقدم إلكترونيًا كما يلى:

بالنسبة للمدارس الرسمي:

ـ يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.
ـ ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم، ومعه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.
ـ يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.
ـ ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

بالنسبة للمدارس الرسمي لغات
ـ يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.
ـ كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.
ـ يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

كما حددت الوزارة الإجراءات الخاصة بالتقديم الإلكترونى للصف الأول كما يلى:
بالنسبة للمدارس رسمي لغات خاص (عربى ـ لغات)
تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.

بالنسبة للتلاميذ الوافدين
يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.

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