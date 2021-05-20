إنتر ميلان يتفق مع أوكتري

اتفق نادي إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مع شركة أوكتري كابيتال مانجمنت لإدارة الأصول.





وأعلنت الشركة الأمريكية عن الاتفاق اليوم الخميس مع إنتر الذي حقق لقب الدوري لأول مرة خلال 11 عاماً، وعانى مالياً بسبب وباء كوفيد-19.





وبحث ملاك إنتر عن اتفاق يدعم الموارد المالية للنادي خلال الأشهر الماضية.





واستحوذت مجموعة سونينج الصينية العملاقة لتجارة التجزئة على إنتر منذ 2016 وتضرر مثل الأندية المنافسة من تراجع الإيرادات بسبب الوباء، إذ تقام المباريات خلف أبواب مغلقة وقلصت الشركات ميزانيات الرعاية.





وقال الرئيس التنفيذي لإنتر جوسيبي ماروتا، الأسبوع الماضي إن "النادي اضطر لخفض الرواتب للحفاظ على الاستقرار المالي خلال أزمة كوفيد-19".



