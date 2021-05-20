الأدلة الجنائية تعاين مسرح جريمة مقتل شاب على يد ميكانيكي بعين شمس

أجري خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح جريمة مقتل شاب طعنا علي يد ميكانيكي، بمنطقة عين شمس، لجمع الأدلة، وإعداد تقرير عن كيفية وقوع الحادث وطريقته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.



وكشفت تحريات المباحث، بنشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه باستخدام مفك في منطقة الصدر فسقط الضحية على الأرض مفارقا للحياة.



تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول شاب " 18 سنة، مقيم بدائرة القسم، جثة هامده بسبب إصابته بطعنة نافذة لاستخدام "مفك" بمنطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمحل سكنه.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.