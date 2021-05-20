Advertisements

الأدلة الجنائية تعاين مسرح جريمة مقتل شاب على يد ميكانيكي بعين شمس

الخميس 20/مايو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أجري خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح جريمة مقتل شاب طعنا علي يد ميكانيكي، بمنطقة عين شمس، لجمع الأدلة، وإعداد تقرير عن كيفية وقوع الحادث وطريقته، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

وكشفت تحريات المباحث، بنشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه باستخدام مفك في منطقة الصدر فسقط الضحية على الأرض مفارقا للحياة.

تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول شاب " 18 سنة، مقيم بدائرة القسم، جثة هامده بسبب إصابته بطعنة نافذة لاستخدام "مفك" بمنطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمحل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

كارتيرون يقدم صفقة كبرى على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ ساعة و نصف

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فنان يكشف آخر ما كان يفعله معه سمير غانم قبل وفاته

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ يوم

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

08:51 م

دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

10:02 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله