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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

الخميس 20/مايو/2021 - 10:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين مصريين للمناطق الفلسطينية وإسرائيل للعمل على تثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكشفت فضائية "إكسترا نيوز"، عن أن هناك إشادة عربية وإقليمية ودولية بالجهود المصرية لاستعادة الهدوء بالقطاع.


وأعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

ورحبت القوى الدولية الإقليمية بنجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت القناة في نبأ عاجل.

ويعبر نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة عن الدور المحوري والريادي المصري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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فلسطين غزة الرئيس السيسي اسرائيل

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