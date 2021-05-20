إخماد حريق داخل مصنع كرتون في أكتوبر

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مصنع كرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء.



وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب في مساحة 30 مترا بالمنطقة الخلفية للمصنع _ ما بين المبنى والسور الخارجي_، وتمكنت القوات من السيطرة على حريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى المخازن.



ويجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.