بحوث النحل: صادرات العسل تزيد 15% سنويا.. لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور محمود عمر، رئيس قسم بحوث النحل بمعهد البحوث الزراعية، إن حجم صادرات مصر من العسل في عام 2020 ارتفعت إلى 2800 طن.



وتابع خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن العسل المصري له أسواق في الدول العربية والأوروبية وشرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الدكتور محمود عمر، أن نسبة الزيادة في صادرات العسل المصري ترتفع من 10 إلى 15% سنويا وذلك بعد تنفيذ حملة ترويج للمنتج المصري في مختلف الدول.



وكشف أن معهد البحوث الزراعية يقوم بإنتاج 2 مليون خلية نحل بمتوسط إنتاج بنحو 7 إلى 10 كيلوجرام من العسل بإجمالي 15 إلى 20 ألف طن في العام، فيما يتم تصدير نحو 2500 إلى 3 ألاف طن.



وقال الدكتور محمود عمر، رئيس قسم بحوث النحل بمعهد البحوث الزراعية، إن استثمارات النحل في مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار وسط مساعي من الدولة إلى زيادة الاستثمارات في النحل خلال الفترة المقبلة.

