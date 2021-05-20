معسكر مغلق الترسانة في المنوفية استعدادا لجمهورية شبين





ودخل الترسانة معسكرا مغلقا بفندق جامعة المنوفية بمشاركة 20 لاعب.

اختتم نادي الترسانة استعداداته للمباراه التي ستقام في الرابعة من عصر الجمعة ضد نادي جمهورية شبين علي ملعب استاد جامعه المنوفيه بالجولة الثالثة والعشرون للقسم الثاني .ويطمح الترسانه في الفوز بالثلاث نقاط لاستمرار المنافسه علي صداره الترتيب والأمل في الصعود للدوري الممتاز .ويحتل الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه ، علي ناحيه اخري يسعي نادي جمهوريه شبين للابتعاد عن خطر الهبوط حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطه .وقد تعادل الترسانه في أخر مباراه له علي ملعب الشواكيش ضد نادي الداخليه بنتيجة 1/1 ، علي ناحيه أخري خسر نادي جمهوريه شبين أخر مباراه له ضد نادي السكه الحديد بهدف نظيف مقابل لا شئ .