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معسكر مغلق الترسانة في المنوفية استعدادا لجمهورية شبين

الخميس 20/مايو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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اختتم نادي الترسانة استعداداته للمباراه التي ستقام في الرابعة من عصر الجمعة ضد نادي جمهورية شبين علي ملعب استاد جامعه المنوفيه بالجولة الثالثة والعشرون للقسم الثاني .

ويطمح الترسانه في الفوز بالثلاث نقاط لاستمرار المنافسه علي صداره الترتيب والأمل في الصعود للدوري الممتاز .

ويحتل الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه ، علي ناحيه اخري يسعي نادي جمهوريه شبين للابتعاد عن خطر الهبوط حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطه .

وقد تعادل الترسانه في أخر مباراه له علي ملعب الشواكيش ضد نادي الداخليه بنتيجة 1/1 ، علي ناحيه أخري خسر نادي جمهوريه شبين أخر مباراه له ضد نادي السكه الحديد بهدف نظيف مقابل لا شئ .

ودخل الترسانة معسكرا مغلقا بفندق جامعة المنوفية بمشاركة 20 لاعب.

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