Advertisements
معسكر مغلق الترسانة في المنوفية استعدادا لجمهورية شبين
الخميس 20/مايو/2021 - 10:20 م
ميادة كرم
Advertisements
اختتم نادي الترسانة استعداداته للمباراه التي ستقام في الرابعة من عصر الجمعة ضد نادي جمهورية شبين علي ملعب استاد جامعه المنوفيه بالجولة الثالثة والعشرون للقسم الثاني .
ويطمح الترسانه في الفوز بالثلاث نقاط لاستمرار المنافسه علي صداره الترتيب والأمل في الصعود للدوري الممتاز .
ويحتل الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه ، علي ناحيه اخري يسعي نادي جمهوريه شبين للابتعاد عن خطر الهبوط حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطه .
وقد تعادل الترسانه في أخر مباراه له علي ملعب الشواكيش ضد نادي الداخليه بنتيجة 1/1 ، علي ناحيه أخري خسر نادي جمهوريه شبين أخر مباراه له ضد نادي السكه الحديد بهدف نظيف مقابل لا شئ .
ويطمح الترسانه في الفوز بالثلاث نقاط لاستمرار المنافسه علي صداره الترتيب والأمل في الصعود للدوري الممتاز .
ويحتل الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه ، علي ناحيه اخري يسعي نادي جمهوريه شبين للابتعاد عن خطر الهبوط حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطه .
وقد تعادل الترسانه في أخر مباراه له علي ملعب الشواكيش ضد نادي الداخليه بنتيجة 1/1 ، علي ناحيه أخري خسر نادي جمهوريه شبين أخر مباراه له ضد نادي السكه الحديد بهدف نظيف مقابل لا شئ .
ودخل الترسانة معسكرا مغلقا بفندق جامعة المنوفية بمشاركة 20 لاعب.
Advertisements