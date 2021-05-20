الاتحاد المصري للتأمين يستعد لتوفير التغطيات اللازمة لإعادة إعمار غزة





أشاد الاتحاد المصرى للتأمين بمبادرة مصر لدعم إعادة الاعمار بقطاع غــزة جــراء الأحداث الأخيرة بمبلغ ( 500 مليون دولار ) ويؤكد الاتحاد المصرى للتأمين على جاهزية شركات التأمين المصرية لتوفير كافه التغطيات التأمينية المطلوبة لعمليات إعادة الاعمار ومساندة كافة شركات المقاولات المصرية التى ستقوم بتنقيذ هذا المشروع الإنسانى الهام.



