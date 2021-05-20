إسرائيل قتلة الأطفال.. حكاية الحرب تروى بدماء أطفال فلسطين لتمزق قلوب العالم

بكاء ودموع وانهيارات وصراخ، كل هذا ما يفعله أطفال فلسطين على مدار الـ 11 يوما الماضيين، فبدلا من أن يفرحوا بعيد الفطر ويرتدون الملابس أصبح النواح طريقهم الوحيد.





فمنذ القدم ونحن نقول إن إسرائيل قتلة الأطفال، لكن كان للسوشيال ميديا دورا كبيرا في ترويج هذا الأمر، بالصور التي أصبحت تبكي القلوب والعيون.





فما ذنب هؤلاء الأطفال الذين لا يدركون شيئا وبدلا من أن يلهو ويلعبوا فينتظروا مصيرهم على أيدي رصاصات الغدر الإسرائيلي.





رهف أبو دير "درة" جديد

رهف أبو داير، طفلة جميلة تبلغ من العمر ١٢ عام لا تفكر في شئ سوى اللعب واللهو ولكن بدلا من أن تمسك بيد والدها ليزفها في عريسها،، زفها والدها إلى التراب ومثواها الأخير.





لحظات قهر ودموع لأب كان يحلم بزفاف إبنته لتأتي رصصات الغدر الإسرائيلي وتقضي على هذا الحلم، فبدلا من أن يحملها للعب حمل جثمانها في مستشفى الشفاء بعد استشهادها نتيجة قصف الاحتلال للطوابق العليا لمبنى تجاري حيث أدى لتضرر وزارة الصحة وعيادات صحية في قطاع غزة.