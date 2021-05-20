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خطوة مفاجئة من ليفربول تزيد من صلاحيات جماهيره

الخميس 20/مايو/2021 - 11:00 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
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يعتزم نادي ليفربول تأسيس مجلس جديد للمشجعين قبل بداية موسم 2021-2022، لمنح الجماهير صوتاً في عمليات اتخاذ القرار.

وتأتي الخطوة من ليفربول لتعويض المشجعين عقب انضمام النادي لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي دون استشارتهم، مما أثار انتقادات شديدة دفعت ستة أندية إنجليزية للانسحاب من مشروع المسابقة الجديدة.

وأوضح ليفربول أن التطور الجديد نتيجة اجتماعات النادي مع مشجعين، وسيسمح بالتشاور في القضايا التي تهم الجماهير مع دعوة مقعد لمجلس المشجعين في اجتماعات إدارة النادي.

وانضم ليفربول إلى توتنهام هوتسبير في السماح بممثلي للمشجعين في إدارته، بعد أن أعلن النادي اللندني عن خطط مشابهة في وقت سابق هذا الشهر.

وأشار ليفربول إلى أن روابط الجماهير الحالية ستبقى مستمرة لكن ستركز على أمور مثل التذاكر وفعاليات أيام المباريات والمساواة والتنوع. 

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