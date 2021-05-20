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500 مليون دولار حجم استثمارات مصر من عسل النحل

الخميس 20/مايو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود عمر، رئيس قسم بحوث النحل بمعهد البحوث الزراعية، إن حجم استثمارات مصر من عسل النحل تبلغ 500 مليون دولار.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن العسل المصري له أسواق في الدول العربية والأوروبية وشرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الدكتور محمود عمر، أن العسل المصري أنه نسبة الزيادة في صادرات العسل المصري ترتفع من 10 إلى 15% سنويا وذلك بعد تنفيذ حملة ترويج للمنتج المصري في مختلف الدول.

وكشف أن معهد البحوث الزراعية يقوم بإنتاج 2 مليون خلية نحل بمتوسط إنتاج بنحو 7 إلى 10 كيلوجرام من العسل بإجمالي 15 إلى 20 ألف طن في العام، فيما يتم تصدير نحو 2500 إلى 3 ألاف طن.


https:www.youtube.comwatch?v=tFYJ6QhJvsE

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صادرات العسل بحوث النحل

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