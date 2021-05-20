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أعماله ستظل خالدة بيننا.. محمد موسى ينعى وفاة سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر
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نعى الإعلامي محمد موسى، ببالغ الحزن والأسى وفاة النجم الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.


وتابع، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أقدم خالص العزاء لأسرته والوسط الفني والشعب والمصري، لافتا أنه ترك خلفه تاريخ ورصيد كبير من الأعمال الفنية التي ستظل ترسم البهجة داخل قلوب المشاهدين.

وأضاف محمد موسى، الفنان سمير غانم أحد رموز الفن والقوى الناعمة خلال العقود الأخيرة وآخر ثلاثي أضواء المسرح الذين قدموا طفرة كبيرة في الأعمال الفنية، مضيفا أنه أثرى الدراما والمسرح والسينما بأعماله المميزة التي ستظل خالدة وعالقة في أذهان المشاهدين.


وتنمى محمد موسى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي لا تزال تعاني من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

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