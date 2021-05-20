لبلبة تنعى سمير غانم باكية: لن ننساه وسيبقى في قلوبنا





قالت خلال مداخلة لها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان عندي أمل أنه يتجاوز محنة إصابته بفيروس كورونا ولكن شاءت حكمة الله، معربة عن خالص عزائها لأسرته وللوسط الفني وملايين الجماهير الذي متعهم بابتسامته ومشواره الفني الكبير.





وتابعت لبلبة، الفنان الكبير سمير غانم قدم الكثير للفن ورسم البهجة على قلوب المشاهدين وقدم العديد من الأدوار المتنوعة وشاركته في 7 أفلام جميعهم حققوا نجاحا كبيرا، ولن ننساه فدائما ما كان يسعدنا ويمتعنا بخفة ظله، متمنية الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي لا تزال تعاني من فيروس كورونا.

نعت الفنانة القديرة لبلبة، ببالغ الحزن والآسي وفاة النجم الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.