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محمد موسى: الفلسطينيون أحبطوا مساعى المجتمع الدولي الرامية لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

الخميس 20/مايو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أعلن تضامني مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لقصف وحشي غير أدامي من جيش الكيان الإسرائيلي الذي خلف الدمار في شبكات الصرف المياه الكهرباء والبينية والتحتية بالإضافة إلى الشهداء فمازال الشعب الفلسطيني يقدم الدم مقابل الأرض.

وتابع محمد موسى، هناك انحياز واضح من المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي على غزة، ورغم ذلك فشلو في ترويض أهالي القدس وأحبطوا مساعيهم الرامية إلى اعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

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