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بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

الخميس 20/مايو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسؤول داخل نادي سيراميكا كليوباترا حقيقة رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلي صفوف نادي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي": " أن محمد إبراهيم بات على أعتاب الرحيل عن سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وذالك بعد وصول عرضًا رسميًا من الزمالك لضمه، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب".

وأضاف أنه من الوارد أن يوافق سيراميكا كليوباترا في حالة وصول عرض مالي جيد.

ويسعى مسؤولي سيراميكا كليوباترا  للحصول على  أكبر قدر مادي من أجل تدعيم الفريق بأكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة ، وذالك نظرا لرحيل بعض اللاعبين المعارين مع نهاية الموسم .

وعلم " الفجر الرياضي" عن قيادة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛المفاوضات مع مسؤولي القلعة البيضاء من أجل عودة محمد إبراهيم من جديد إلى الفريق ويقود محمد إبراهيم على الناحية الأخرى المفاوضات مع إدارة سيراميكا كليوباترا .

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم انتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما لمدة ثلاث سنوات.

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محمد إبراهيم صفقة الزمالك شيكابالا الزمالك

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