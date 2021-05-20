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محمد موسى: مبادرة السيسي لإعمار غزة رسالة قوية للعالم تؤكد دور مصر العروبي

الخميس 20/مايو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار رسالة للعالم.
 
وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تخصيص 500 مليون دولار رسالة من الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم كله للعرب من أجل المشاركة في إعادة إعمار غزة.

وأضاف محمد موسى، مصر عبر التاريخ هي الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني وقضيته والتاريخ يشهد على ذلك ويأتي ذلك في إطار دور مصر القومي والعروبي ووزنها وثقلها ومكانتها بين الدول على مستوى العالم.

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