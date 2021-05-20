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محمد موسى يناشد وزير البترول ومحافظ القليوبية توصيل الغاز الطبيعي لقرية بهادة

الخميس 20/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى إن قرية بهادة بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أدرج بها مشروع الغاز الطبيعي منذ عام 2017، لافتا أنه حصل على تأشيرة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق وشركة غاز مصر بسرعة توصيل الغاز للقرية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن شركة غاز مصر أدرجت أعمل توصيل الغاز للقرية بميزانية 2018، وكان من المتوقع بدأ العمل في 2019 ولكن حتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع دون أسباب.
وتابع محمد موسى، لا يعلم أحد سبب توقف المشروع رغم منذ ذلك الوقت وحتى الآن، رغم أنه مدرج في الميزانية والقرية بها جميع أعمل البينة التحتية وممهدة للمشروع، مناشدا مهندس طارق الملا وزير البترول واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة فحص شكوى الأهالي واستئناف العمل بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرية.

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