أغيثونا.. أسرة من 15 فردًا تعيش في مياه المجاري بمنشية ناصر (فيديو)



ووجه "يوشع" صرخة ونداء للمسئولين قائلا: "ارحمونا وأنقذونا من هذا العذاب خبطنا على كل الأبواب لحل مشكلة الصرف الصحي ولا حياة لمن تنادي.. أغيثونا نحن بشر مثلكم وذنبنا الوحيد إننا فقراء مش قادرين على أسعار الشقق والإيجارات المرتفعة فعشنا مع المجاري بالله عليكم أطفالنا ذنبهم إيه".



وناشد محمد موسى، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المسئولين عن شركة المياه والصرف الصحي بحي منشية ناصر لحماية هذه العائلة من الموت البطيء.



عرض الإعلامي محمد موسى، معاناة أسرة مكونة من 15 فرد يعيشون وسط مياه الصرف الصحي، في شارع رفعت طانيوس بمنطقة منشية ناصر التابعة للمقطم بالقاهرة.وقال أمير سعد يوشع أحد أفراد الأسرة، في مقطع فيديو عرضه برنامج "خط أحمر" عبر قناة الحدث اليوم، إنه يعيش هو وأسرته المكونة من 15 فرد في غرفتين فقط مساحتها 2 متر في 3 متر، لافتا أنهم يعانون من طفح مياه المجاري داخل الغرفتين، مؤكدا أنه ناشد جميع المسئولين حل المشكلة لحمايتهم من الأمراض والموت البطيء دون استجابة.وأضاف "يوشع"، أحد أفراد الأسرة، أنه متزوج ولدية بنتين ويعيش مع أهله في نفس المنزل نظرا لظروفه المادية الصعبة.