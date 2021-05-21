مروة الأزلي لـ "الفجر الفني":" تجربتي في 'نسل الأغراب تحدي..ومشاركتي في المسلسل خطوة مهمة في خطواتي الفنية"

أعربت الفنانة مروة الأزلي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل في مسلسل 'نسل الأغراب' الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني على الشاشات التلفزيونية.



وقالت مروة الازلى في تصريح خاص لـ الفجر الفني :"شاركت في مسلسل "نسل الأغراب" بدور 'حُسنه' ، وهي من الشخصيات التي استفزتني للغاية وأردتُ أن أُجسدها فهي كانت بالنسبه ليِ تحدي في أن أظهر لأول مرة في دور صعيدية شكلاً وموضوعاً وحبيت التركيبة ككل ، وأخذت التجربة كتحدي والحمد لله الجمهور حب الشخصية والمسلسل جداً.



وتابعت قولها قائله:"مشاركتي في مسلسل للنجمين كبار مثل أمير كرارة وأحمد السقا والمخرج محمد سامي مشاركة مهمة واعتبرها خطوة مهمة في خطواتي الفنية".



مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب ، مروة الأزلي، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ، اخراج محمد سامي وتاليف وانتاج سينرجي.