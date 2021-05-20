"الكهرباء" توضح حقيقة تغير أسعار الشرائح وفقا لنوع العداد (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة منذ يوليو الماضي، ولا تتغير أسعار الكهرباء باختلاف نوع العداد، ولكن يتم ذلك طبقا لاستخدام المستهلك سواء كان منزلي أو تجاري أو صناعي أو زراعي، وغير ذلك، حسب الأسعار الرسمية المعلنة رسميا في الوقائع المصرية.



وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسىى على قناة الحدث اليوم، أنه كلما زاد استهلاك الفرد، كلما انتقلت الشريحة إلى أخرى أعلى، والعداد المسبوق الدفع له مزايا كبيرة جدا، حيث يساعد المستهلك على متابعة استهلاكه والتحكم فيه.



ونفى "متحدث الكهرباء" ما تم تداوله عن ارتفاع أسعار الكهرباء أو محاسبة بعض العدادات بطريقة مختلفة عن الأخرى، موضحا أن خريطة الأسعار ثابتة ومعروفة سواء للعدادات مسبوقة الدفع أو الأخرى القديمة، موضحا أن الأشخاص الذين تحولوا لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع تمكنوا من التوفير عن المعدل الذي كانوا يستهلكونه مسبقًا، ةمؤكدا أن نسبة من المواطنين رصدت انخفاض قيمة ما يدفعونه بعد استخدامهم للعدادات مسبوقة الدفع.