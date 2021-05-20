Advertisements

خبير سياسي: مصر شريك أساسي في مفاوضات الأزمة الفلسطينية

الخميس 20/مايو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية تغير كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وأشار "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي دخلت على خط المواجهات منذ اندلاع الأزمة الأخيرة للقضية الفلسطيني.

وأكد أن مصر شريك أساسي في مفاوضات الأزمة الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك ترحيب كبير من القيادات الفلسطينية بمبادرة الرئيس السيسي بدعم 500 مليون دولار.

أخبار تهمك

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

منذ ساعة و نصف

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عرض مفاجئ يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

08:51 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله