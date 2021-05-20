خبير سياسي: مصر شريك أساسي في مفاوضات الأزمة الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري من القضية الفلسطينية تغير كثيرًا في الفترة الأخيرة.



وأشار "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي دخلت على خط المواجهات منذ اندلاع الأزمة الأخيرة للقضية الفلسطيني.



وأكد أن مصر شريك أساسي في مفاوضات الأزمة الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك ترحيب كبير من القيادات الفلسطينية بمبادرة الرئيس السيسي بدعم 500 مليون دولار.

