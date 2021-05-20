رامز جلال ينعى سمير غانم: "أثر في الكبير والصغير واتعلمنا منه كلنا"

نعى الفنان رامز جلال الراحل سمير غانم الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع دام قرابة الـ20 يوماً مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز الت84 عاماً.





رامز جلال ينعى سمير غانم





وكتب رامز جلال تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيها: " البقاء لله في الفنان الكبير سمير غانم اللى فتحنا عينيا على فنه والى ضحكنا معاه من قلوبنا واللى اثر في الكبير والصغير واللى اتعلمنا منه كلنا".





وأضاف: "ربنا يرحمك و يدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه، وربنا يصبر اهلك وكل حبايبك".





وفاة سمير غانم





ورحل النجم الكبير سمير غانم عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بفيروس كورونا ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.





سمير غانم يلفظ أنفاسه الأخيرة





وعانى الراحل سمير غانم من خلل فى وظائف الكلى، لينقل إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.





معلومات عن سمير غانم





ولد سمير غانم في الـ15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي انحلت عام 1970 عقب وفاة الضيف أحمد.



