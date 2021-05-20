مواجهات قوية للداخلية والترسانة وبورتو والداخلية بالقسم الثاني





تنطلق اليوم الجمعة في الرابعة عصراً منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة كالتالي ..



1- القناة مع بورتو



يشهد ملعب نادي القناة القديم اقوى مباريات الجولة بين فريق القناة صاحب المركز الرابع بقيادة محمد صلاح برصيد 34 نقطة مع فريق بورتو متصدر المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 36 نقطة.



وشهدت مباراة الدوى الأول فوز بورتو بهدف سجله اسلام مسعود.



2- جمهورية شبين مع الترسانة



على استاد جامعة المنوفية، يستضيف فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 23 نقطة فريق الترسانة وصيف المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد 35 نقطة، وحقق الترسانة الفوز بهدف إيهاب فؤاد في الدور الأول.



3- الداخلية مع بتروجت



يحل فريق بتروجت صاحب المركز السابع بقيادة ربيع ياسين برصيد 30 نقطة ضيفاً على فريق الداخلية صاحب المركز الثالث بقيادة محمد يسرى برصيد 35 نقطة،ويقام اللقاء بستاد السويس،

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- منتخب السويس مع طنطا





يلتقي فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس بقيادة أيمن المزين برصيد 33 نقطة مع فريق طنطا صاحب متذيل المجموعة بقيادةياسر الكنانى برصيد19 نقطة.



وحقق منتخب السويس الفوز بهدفين نظيفين سجلها أحمد فتحي ومحمد فوزي في الدور الأول.



5- سرس الليان مع كوكاكولا





يواجه فريق سرس الليان صاحب المركز الخامس عشر بقيادة سامح إبراهيم برصيد 20 نقطة فريق كوكاكولا صاحب المركز السادس بقيادة تامر مصطفى برصيد 32 نقطة.



وشهد لقاء الدور ةلاول فوز كوكاكولا بثلاثية نظيفة سجلها كريم حلاوه هدفين ومحمد علاء هدف من ركله جزاء.



6- الزرقا مع السكة الحديد



يواجه فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 22 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن بقيادة جمعه مشهور برصيد 28 نقطة،ويقام اللقاء بملعب رأس البر.



حقق السكة الفوز بهدفين نظيفين سجلها اسلام صلاح وفتحي مجدى في الدور الأول.



7- النصر مع النجوم







يخوض فريق النصر صاحب المركز العاشر بقيادة طارق السيد مباراة هامة مع فريق النجوم صاحب المركز الحادي عشر،ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 26 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل أيمن غباشى للنجوم وريمون جميل للنصر.



8- زد مع المريخ





على ملعب الشيخ زايد، يلتقي فريق زد إف سي صاحب المركز الثاني عشر بقيادة اسماعيل يوسف برصيد 25 نقطة مع فريق المريخ صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد عيد العزيز برصيد 27 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل محمود علاء للمريخ وانطوى لزد .



ترتيب المجموعة الثانية



1-بورتو36 نقطة

2- الترسانة 35 نقطة

3- الداخلية 35 نقطة

4- القناة 34 نقطة

5- منتخب السويس 33 نقطة

6- كوكاكولا 32 نقطة

7- بتروجت 30 نقطة

8- السكة 28 نقطة

9- المريخ 27 نقطة

10- النصر 26 نقطة

11- النجوم 26 نقطة

12- زد إف سي 25 نقطة

13- جمهورية شبين 23 نقطة

14- الزرقا 22 نقطة

15- سرس الليان 20 نقطة

16- طنطا 19 نقطة