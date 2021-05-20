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بهذه الكلمات أصالة تودع سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
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نعت المطربة أصالة، الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الخميس.

ونشرت أصالة صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابها علي "انستجرام"، وكتبت: "الله يرحم اللي أسعد النّاس وترك من بعده اللي يكمّل مسيرته.. على قدّ الفرح اللي زرعه الله يغفر له ويعين عائلته الغاليه على قلب الملايين ويصبّر كلّ من تعلّق بروحه الطيّبة.. ولمصر العظيمه الّتي أنجبته خالص عزائي برحيل أحد سفراءها العظام".

يذكر ان سمير غانم رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الصناعي.

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد حتى انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

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