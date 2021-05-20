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أسعار النفط تتراجع مع توقعات بعودة الإمدادات الإيرانية

الخميس 20/مايو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة، بعد أن قال دبلوماسيون إن تقدمًا تحقق صوب اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مما قد يعزز المعروض من الخام.

نزل خام برنت 1.55 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.11 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا 1.31 دولار أو 2.1 بالمئة عند 62.05 دولار. كان كلا العقدين فقد حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة متلفزة إن المحادثات تناولت العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والشحن البحري والبتروكيماويات والتأمين والبنك المركزي.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "أثر ذلك حقًا على المعنويات ودفعنا للانخفاض قليلًا.. ثمة مجال في السوق العالمية لمزيد من النفط الإيراني، لكن في المدى القصير فإن ذلك هو الذي أثر علينا اليوم".

لكن الدبلوماسيين الأوروبيين قالوا إن النجاح غير مضمون وإن قضايا صعبة للغاية ما زالت عالقة، بينما صدرت عن مسؤول إيراني كبير تصريحات على النقيض من كلام الرئيس.

وتعكف شركات التكرير الهندية وشركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل على إعادة تقييم مشتريات الخام لإفساح المجال للنفط الإيراني في النصف الثاني من العام الحالي، توقعًا لرفع العقوبات الأمريكية، حسبما ذكر مسؤولون بالشركات ومصادر تجارية.

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