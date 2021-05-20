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محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة للأهالي

الخميس 20/مايو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إرسال جهازين أشعة مقطعية لمستشفى دسوق وكفر الشيخ العام.

وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلته برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أجهزة الأشعة المقطعية والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد ستدعم المنظومة الطبية في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقوافل الطبية الأسبوعية التى تنظمها المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر بجميع قرى المحافظة، لافتا أنها تشمل أغلب التخصصات الطبية وتشعر المواطن بأن الدولة تقف بجانبه.

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