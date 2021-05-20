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"العسومي" يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخميس 20/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

وأكد " العسومي"؛ أن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.

 

و أكد رئيس البرلمان العربي، على أن نجاح مصر في التوصل لتهدئة بين الجانبين يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري وحرصها  في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها .

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