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محافظ كفر الشيخ: القيادة السياسية تتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي

الخميس 20/مايو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن القيادة السياسية حريصة على صحة المواطن وتتابع باهتمام الوضع الصحي في المحافظة، لافتا أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليماته للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بتوفير 7 تانكات جديدة بالمستشفيات سواء المستشفيات العامة أو المركزية أو مستشفيات التأمين الصحي، سعة كل منها 11 ألف لتر، بالإضافة لتوفير عدد كبير من أسطوانات الأكسجين، الاحتياطية بكل المستشفيات.

وتابع محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلته برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، منظومة الصحية تشهد طفرة خلال الأيام الماضية لافتا أن سيارات نقل الأكسجين متوفرة ولدينا رصيد يضعنا في مرحلة الأمان وتستطيع المستشفيات استيعاب عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا وتقديم العلاج اللازم لهم بكفاءة عالية.

وأشاد اللواء جمال نور الدين بجميع المسئولين والعاملين بقطاع الطبي برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والعاملين والمسئولين بهيئة التأمين الصحي بالمحافظة برئاسة الدكتور محمد رفيق، مدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، لافتا أنهم قدموا الكثير خلال موجات الجائحة العالمية الأولي والثانية والثالثة.

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