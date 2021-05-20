المصري يحقق فوزًا قاتلًا على الاتحاد السكندري





فاز فريق المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.





سجل حسن على هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء .





وبذلك يرتفع رصيد المصرى إلى 39 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 31 نقطة .





جاءت المباراة حماسية وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب فى الشوط الأول ولاحت فرصتين للمصرى عن طريق عمر كمال وكاسينجو ولاحت للاتحاد فرصتين عن طريق مروان عطيه واوكوى وألغى ابراهيم نور الدين هدفاً للاتحاد السكندري هدفاً للاتحاد سجله عبد الغنى محمد بدعوى لمسة يد للأوغندى اوكوى قبل تمريرها لمسجل الهدف وخرج حسام عاشور مصاباً فى الدقائق الأخيرة و انتقل للمستشفى قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى .





وفى الشوط الثانى سيطر الاتحاد السكندرى على منتصف الملعب وهدد مرمى المصرى وأضاع الجاميكى روماريو مهاجم الاتحاد السكندرى ثلاث انفرادات بمرمى المصرى،ـوتصدى محمد صبحى حارس الاتحاد لتسديدة سعيد سنبورى لاعب المصرى.





وفى الدقيقة 85 احتسب ابراهيم نور الدين ضربة جزاء للمصرى عقب اصطدام محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري بحسن على لاعب المصرى وسجل منها الأخير هدف المباراة الوحيد .





وحاول الاتحاد السكندرى إدراك التعادل فى الدقائق الأخيرة دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الفريق البورسعيدى .



