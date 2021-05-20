Advertisements

المصري يحقق فوزًا قاتلًا على الاتحاد السكندري

الخميس 20/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
Advertisements

فاز فريق المصرى البورسعيدى على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء  اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 

سجل حسن على هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء .

وبذلك يرتفع رصيد المصرى إلى 39 نقطة ويتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 31 نقطة .

جاءت المباراة حماسية وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب فى الشوط الأول ولاحت فرصتين للمصرى عن طريق عمر كمال وكاسينجو ولاحت للاتحاد فرصتين عن طريق مروان عطيه واوكوى وألغى ابراهيم نور الدين هدفاً للاتحاد السكندري هدفاً للاتحاد سجله عبد الغنى محمد بدعوى لمسة يد للأوغندى اوكوى قبل تمريرها لمسجل الهدف وخرج حسام عاشور مصاباً فى الدقائق الأخيرة و انتقل للمستشفى قبل أن ينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى . 

وفى الشوط الثانى سيطر الاتحاد السكندرى على منتصف الملعب وهدد مرمى المصرى وأضاع الجاميكى روماريو مهاجم الاتحاد السكندرى ثلاث انفرادات بمرمى المصرى،ـوتصدى محمد صبحى حارس الاتحاد  لتسديدة سعيد سنبورى لاعب المصرى. 

وفى الدقيقة 85 احتسب ابراهيم نور الدين ضربة جزاء للمصرى عقب اصطدام محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري بحسن على لاعب المصرى وسجل منها الأخير هدف المباراة الوحيد . 

وحاول الاتحاد السكندرى إدراك التعادل فى الدقائق الأخيرة دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الفريق البورسعيدى .

أخبار تهمك

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك ويُنهي اتفاقه مع هذا الفريق

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

عرض مفاجئ يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

دي إشاعة.. حسن يوسف يعلق على وفاة سمير غانم

منذ ساعة و نصف

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

08:51 م

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله