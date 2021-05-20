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ياسمين صبري تنعى الراحل سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 11:17 م
سمير غانم
سمير غانم
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نعت الفنانة ياسمين صبري الراحل سمير غانم الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع دام قرابة الـ20 يوماً مع فيروس كورونا، عن عمر ناهز الت84 عاماً.

ياسمين صبري تنعى سمير غانم

وكتبت ياسمين صبري تغريدة لها على حسابها الرسمي عبر "تويتر" قالت فيها: "البقاء لله.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.. في الجنة ونعيمها ان شاء الله".

وفاة سمير غانم

وغيب الموت النجم الكبير سمير غانم اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بفيروس كورونا ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.

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