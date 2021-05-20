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شوارع الطالبية تغرق في القمامة.. والأهالي: "حرام هنموت" (فيديو)

الخميس 20/مايو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أهالي شارع الإخلاص الممتد بمنطقة الطالبية، محافظ الجيزة، مناشدين المسئولين بتطهير الترعة المارة وسط المنازل، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع.

وقال، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، شارع الإخلاص من الشوارع الهامة التي تربط بين الطلبية وشارع المريوطية الرئيسي، بالإضافة إلى أنه ممتد للدائري.

وقال الأهالي في استغاثتهم، إن انتشار القمامة جلب الباعوض والحشرات نتيجة اختلاط القمامة بالمياه وانتشار الروائح الكريهة وتشويه المظهر العام بالمنطقة، ويخشى الأهالي من أن تكون مصدرا للأمراض.

وناشد محمد موسى، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ضرورة فحص شكوى الأهالي ورفع المعاناة عنهم.

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