أستاذ بجامعة القدس يوجه الشكر للرئيس السيسي لهذا السبب (فيديو)

وجه الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الشكر لمصر وللقيادة المصرية على مبادرات دعم القدس لسحب فتيل هذه الأزمة، من خلال إرسال وفد أمني في محاولة جادة لمنع تصاعد الأمور لما وصلت إليه، ومصر التي حولت الكلام إلى فعل، وأرسلت المواد الغذائية والطبية والطواقم الطبية لمساعدة الفلسطينية.



وقال أيمن الرقب، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم انشغاله بقضايا مهمة في مصر، وذات الأمر في باريس حاليا، إلا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة معه، وتحدث عنها بشكل واضح وقدم الدعم المالي الكبير رغم الظروف الصعبة في العالم أجمع.



وتابع أيمن الرقب، إن حوالي 200 طائرة من جيش الاحتلال قصفت خلال الـ12 يوما الماضية قطاع غزة، وهو ما يشكل 60% من سلاح الجو في دولة الاحتلال ينقض على غزة، وهو الأمر الذي سبب كارثة كبرى لأبناء المدينة، حيث شطبت 22 أسرة كاملة من السجل المدني بعد وفاتهم جميعا أب وأم وأبناء وأقارب.

