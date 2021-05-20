السماح بمشاركة خماسي شباب الزمالك في المباريات

تلقت إدارة نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، و عمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من اليوم.





جاء ذلك بعد نهاية فترة الإيقاف بعد صدور قرار سابق بشأنهم على هامش مباراة الأهلي ببطولة الجمهورية للشباب.





وشارك سيف جعفر في جانب من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم أمام طلائع الجيش والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



