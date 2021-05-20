الراقب": المقاومة الفلسطينية جعلت الإسرائيليون يعيشون حالة رعب تحت الأرض



قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن 60 % من سلاح جو الكيان الإسرائيلي كان موجه نحو الفلسطينيين العزل، وبدأ المخطط في يوم 28 رمضان أن يكون الاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى المبارك، لافتا أن الديموغرافيا تغيرت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث ترك المتدينون مدينة تل أبيب وذهبوا إلى الحي اليهودي بالقدس ليرتفع عددهم من 23 % إلى 37 % من المتطرفين ويتعدون يوميا لاقتحام المسجد الأقصى.



وأضاف الرقب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال الإسرائيلي استغل روحانيات شهر رمضان لقتل المدنيين، لافتا أن الفلسطينيون توحدوا من أجل مواجهة الاعتداءات الوحشية من قوات الاحتلال.



وتابع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، هناك 37 ألف من المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى برعاية قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن الكيان الغاشم يبحث حاليا وقف إطلاق النار من جانب واحد دون التنسيق مع أي جهة، مشيدا بدور المقاومة الفلسطينية التي جعلت الإسرائيليين يعيشون في تحت الأرض في الملاجئ.

واستطرد الرقب، المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة في حيفا وتل أبيب طائرات f35، وp52، وf16، والعديد من الأسلحة الأخرى بالإضافة إلى المدفعية والمركبات.