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حسن الرداد يفجر مفاجأة عن سبب وفاة سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 11:24 م
سمير غانم
سمير غانم
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فجر الفنان حسن الرداد، زوج ابنة الفنان الراحل سمير غانم مفاجأة بشأن سبب وفاة "حماه"، من خلال منشور رسمي له على حسابه الشخصي عبر فيس بوك.

سبب وفاة سمير غانم

ونفي الرداد وفاة النجم الكبير سمير غانم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهي مفاجأة للجمهور العاشق للنجم الراحل، حيث أن كافة المعلومات أشارت إلى أنه توفى متأثراً بالإصابة.

الرداد ينعى سمير غانم

وقال الرداد: "إنا لله و إنا اليه راجعون.. وداعا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي- سمير غانم - أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله.

سبب وفاة الراحل سمير غانم

وأتم منشوره قائلاً: "ملحوظة.. الوفاة ليست بسبب "كورونا"، ليثير الجدل حول سبب وفاة النجم الكوميديان الكبير سمير غانم.

وفاة سمير غانم

ورحل النجم الكبير سمير  عن عالمنا اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بفيروس كورونا ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى.

سمير غانم يلفظ أنفاسه الأخيرة

وعانى الراحل سمير غانم من خلل فى وظائف الكلى، لينقل إلى غرفة العناية المركزة، قبل أن تتدهور حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

معلومات عن سمير غانم

ولد سمير غانم في الـ15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي انحلت عام 1970 عقب وفاة الضيف أحمد.

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