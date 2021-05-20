Advertisements

محلل سياسي: المقاومة الفلسطينية انتصرت وأجبرت قوات الاحتلال على التراجع

الخميس 20/مايو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الشعب الفلسطيني يقدما دائما ضريبة الدم للحافظ على أرضه وكيانه من الاحتلال الإسرائيلي، لافتا أن قضية العرب من العدو الصهيوني هي قضية وجود وليست حدود لكي نتطرق إلى اتفاقية 67،

وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة غيرت قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ الحراك من الشارع لتنظم بعد ذلك إليه الفصائل.

وتابع الدكتور محمد سيد أحمد، الحراك الأخير يقوده الشباب الفلسطيني من جميع الأراضي المحتلة بالإضافة إلى عرب 48 الذي اعتقد العدو الصهيوني أنهم اندمجوا في المجتمع الإسرائيلي وأجبروا جيش الاحتلال على التراجع وبحث وقف إطلاق النار.

أخبار تهمك

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مفاجئ يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله