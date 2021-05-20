محلل سياسي: المقاومة الفلسطينية انتصرت وأجبرت قوات الاحتلال على التراجع

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الشعب الفلسطيني يقدما دائما ضريبة الدم للحافظ على أرضه وكيانه من الاحتلال الإسرائيلي، لافتا أن قضية العرب من العدو الصهيوني هي قضية وجود وليست حدود لكي نتطرق إلى اتفاقية 67،



وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة غيرت قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ الحراك من الشارع لتنظم بعد ذلك إليه الفصائل.



وتابع الدكتور محمد سيد أحمد، الحراك الأخير يقوده الشباب الفلسطيني من جميع الأراضي المحتلة بالإضافة إلى عرب 48 الذي اعتقد العدو الصهيوني أنهم اندمجوا في المجتمع الإسرائيلي وأجبروا جيش الاحتلال على التراجع وبحث وقف إطلاق النار.