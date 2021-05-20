غموض في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

مازال مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بشأن مستقبله غامضًا وذلك عقب الفوز بلقب كأس إيطاليا مع البيانكونيري بعد الفوز على أتالانتا بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.





وتوج الدون البرتغالي بلقب كأس إيطاليا لأول مرة في مشواره مع يوفنتوس ليرفع رصيده من الألقاب مع السيدة العجوز إلى5 بطولات, حيث فاز بالدوري مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين وأخيرًا لقب كأس إيطاليا.





وارتبط رونالدو بالرحيل عن صفوف يوفنتوس عقب نهاية الموسم الحالي خاصة في حالة فشل الفريق في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.





ونشر رونالدو تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب التتويج بالكأس مما أشعل الجدل القائم حول مستقبله وربما توحي بأنه مستمر داخل صفوف يوفنتوس.





وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"لا يمكن أن أكون أكثر سعادة للفوز بلقب آخر في خدمة هذا النادي الرائع! حتى النهاية! فلنذهب يا يوفنتوس".



