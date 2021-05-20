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تعرف على قائمة منتخب السويس في مواجهة طنطا

الخميس 20/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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أستقر الجهاز الفنى لنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين على قائمة لاعيبه استعدادا للقاء فريق طنطا عصر الجمعة في الاسبوع الــ22 بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني ، القائمة شهدت عودة أحمد فتحى العميد و كريم يكن وغياب مجموعة من اللاعبين على رأسهم أحمد زغلول و عمارة نيمار.

القائمة كاملة جاءت كالتالى …

حاري مرمى.. محمود كوكو، نادر عاطف،

خط دفاع.. طارق مصيلحي، عبد الرزاق ، كريم يكن ، كريم عصمت، نور العريان ، محمود قطب، محمد هيكل ، محمد فراويلة.

خط الوسط.. عماد فتحى، أحمد فتحى العميد ، محمد جبل، رفعت مفتاح، سلام ، كاظيم باليمو

خط الهجوم.. ابو النصر حلمى، جيمس تيدي، محمد كرسبو.

ويذكر أن منتخب السويس يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو السخنة المتصدر برصيد 36 نقطة، في المقابل يحتل فريق طنطا المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

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