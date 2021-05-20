تعرف على قائمة منتخب السويس في مواجهة طنطا



أستقر الجهاز الفنى لنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين على قائمة لاعيبه استعدادا للقاء فريق طنطا عصر الجمعة في الاسبوع الــ22 بالمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني ، القائمة شهدت عودة أحمد فتحى العميد و كريم يكن وغياب مجموعة من اللاعبين على رأسهم أحمد زغلول و عمارة نيمار.



القائمة كاملة جاءت كالتالى …



حاري مرمى.. محمود كوكو، نادر عاطف،



خط دفاع.. طارق مصيلحي، عبد الرزاق ، كريم يكن ، كريم عصمت، نور العريان ، محمود قطب، محمد هيكل ، محمد فراويلة.



خط الوسط.. عماد فتحى، أحمد فتحى العميد ، محمد جبل، رفعت مفتاح، سلام ، كاظيم باليمو



خط الهجوم.. ابو النصر حلمى، جيمس تيدي، محمد كرسبو.



ويذكر أن منتخب السويس يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق بورتو السخنة المتصدر برصيد 36 نقطة، في المقابل يحتل فريق طنطا المركز الأخير برصيد 19 نقطة.