الاتحاد السكندري يحدد شروطه لبيع نجم الفريق للزمالك





استقر مسؤولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على مطالبهم المالية للتخلي عن مدافع سيد البلد محمود رزق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





مطالب الاتحاد السكندري لبيع محمود رزق





وطلب مسؤولو الاتحاد السكندري الحصول على 15 مليون جنيه، للموافقة على رحيل محمود رزق مدافع الفريق إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان مسؤولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات جادة مع محمود رزق مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، لضمه في الميركاتو الشتوي الماضي إلا أن الأزمة المالية التي ضربت القلعة البيضاء منعت الصفقة.





ويعد محمود رزق مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري أحد أفضل المدافعين في بطولة الدوري المصري، حيث يسعى الزمالك لضمه لتدعيم خط الدفاع.







