Advertisements

أيمن الرقب يكشف تفاصيل خطة جيش الاحتلال لتهويد القدس

الخميس 20/مايو/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك خطة تهويد وضعتها إسرائيل لعام 2030 وعام 2050، تتضمن إزالة أحياء كبرى مثل الشيخ جراح وسلوان، وكذلك إزالة مقبرة الولي لله التي تصل بين الحي اليهودي والقدس الغربية.

وأضاف أيمن الرقب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير خارجية ألمانيا يحابي الاحتلال الإسرائيلي حيث قال إنه من حق دولة الاحتلال عن نفسها، دون الحديث عن الضحايا فلسطين من النساء والشيوخ والرجال، حيث استشهد 240 فلسطيني نصفهم نساء ورجال وأطفال.

وتابع الأستاذ بجامعة القدس، إن المقاومة الفلسطينية ترى أنه يجب وضع 4 شروط لقبول التهدئة أولها وقف الاعتداء على حي الشيخ جراح، والشرط الثاني وقف الاعتداء على مدينة القدس ووقف فكرة تهويد الحوض المقدس، والثالث وقف الاعتداءات على فلسطينية 48 والضفة الغربية، والشرط الرابع تحسين الأوضاع بقطاع غزة.



ووجه "الرقب"، الشكر لمصر وللقيادة المصرية على مبادرات دعم القدس لسحب فتيل هذه الأزمة، من خلال إرسال وفد أمني في محاولة جادة لمنع تصاعد الأمور لما وصلت إليه، ومصر التي حولت الكلام إلى فعل، وأرسلت المواد الغذائية والطبية والطواقم الطبية لمساعدة الفلسطينية.

وأردف أيمن الرقب، إن حوالي 200 طائرة من جيش الاحتلال قصفت خلال الـ12 يوما الماضية قطاع غزة، وهو ما يشكل 60% من سلاح الجو في دولة الاحتلال ينقض على غزة، وهو الأمر الذي سبب كارثة كبرى لأبناء المدينة، حيث شطبت 22 أسرة كاملة من السجل المدني بعد وفاتهم جميعا أب وأم وأبناء وأقارب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزه تهويد القدس ايمن الرقب القدس الشيخ جراح

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ 39 دقيقة

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مفاجئ يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة: "الأوقاف" تعيق مخطط تهويد القدس

قيادي بـ"الجهاد الإسلامي" يُطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

طارق فهمي: الموقف العربي في حاجة إلى قوة دفع كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

1967.. عن حرب الأيام الست

الأردن: القدس خط أحمر

أستاذ بجامعة القدس يوجه الشكر للرئيس السيسي لهذا السبب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله