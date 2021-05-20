أيمن الرقب يكشف تفاصيل خطة جيش الاحتلال لتهويد القدس

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك خطة تهويد وضعتها إسرائيل لعام 2030 وعام 2050، تتضمن إزالة أحياء كبرى مثل الشيخ جراح وسلوان، وكذلك إزالة مقبرة الولي لله التي تصل بين الحي اليهودي والقدس الغربية.



وأضاف أيمن الرقب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزير خارجية ألمانيا يحابي الاحتلال الإسرائيلي حيث قال إنه من حق دولة الاحتلال عن نفسها، دون الحديث عن الضحايا فلسطين من النساء والشيوخ والرجال، حيث استشهد 240 فلسطيني نصفهم نساء ورجال وأطفال.



وتابع الأستاذ بجامعة القدس، إن المقاومة الفلسطينية ترى أنه يجب وضع 4 شروط لقبول التهدئة أولها وقف الاعتداء على حي الشيخ جراح، والشرط الثاني وقف الاعتداء على مدينة القدس ووقف فكرة تهويد الحوض المقدس، والثالث وقف الاعتداءات على فلسطينية 48 والضفة الغربية، والشرط الرابع تحسين الأوضاع بقطاع غزة.







ووجه "الرقب"، الشكر لمصر وللقيادة المصرية على مبادرات دعم القدس لسحب فتيل هذه الأزمة، من خلال إرسال وفد أمني في محاولة جادة لمنع تصاعد الأمور لما وصلت إليه، ومصر التي حولت الكلام إلى فعل، وأرسلت المواد الغذائية والطبية والطواقم الطبية لمساعدة الفلسطينية.



وأردف أيمن الرقب، إن حوالي 200 طائرة من جيش الاحتلال قصفت خلال الـ12 يوما الماضية قطاع غزة، وهو ما يشكل 60% من سلاح الجو في دولة الاحتلال ينقض على غزة، وهو الأمر الذي سبب كارثة كبرى لأبناء المدينة، حيث شطبت 22 أسرة كاملة من السجل المدني بعد وفاتهم جميعا أب وأم وأبناء وأقارب.

