محلل سياسي: صواريخ المقاومة الفلسطينية تستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في إسرائيل

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن صواريخ المقاومة الفلسطينية تستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في إسرائيل، والحديث عن ضعف أو هشاشة المقاومة غير صحيح، لافتا أن الانتفاضة الأخيرة أثبتت للعالم قوة وصلابة المقاومة الفلسطينية وأنها قادرة على ردع إسرائيل.



وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المقاومة الفلسطينية شهدت متغيرات كثرة والشباب الفلسطيني في الشوارع سطر ملحمة كبيرة وأجبر قوات الاحتلال على التراجع وأظهر هشاشة الكيان الصهيوني أمام العالم.



وتابع الدكتور محمد سيد أحمد، الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قضية حية ومستمرة ولن تموت بمرور الزمن في ظل احتلال ضعيف وشاخ وهرم، مضيفا أن فلسطين سيتم تحريرها في جولات متعددة من الانتفاضات، لافتا أن بعض الكتاب الصهاينة تحدثوا عن أنهم يواجهون شعب وجبار واستعدوا للرحيل من حيث أتو.