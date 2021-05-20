Advertisements

مدرب الزمالك يُعلق على الفوز الصعب أمام طلائع الجيش

الخميس 20/مايو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة الطلائع اليوم كانت صعبة للغاية، والفوز كان ضروريا ومهما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية، وفي ظل وجود غيابات عديدة.

وأشار نبيه إلى أن الزمالك لديه ضغط مباريات في الفترة المقبلة، وشدد على أن هذه المباريات يجب ألا يخسر فيها الفريق أي نقاط من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وأوضح المدرب العام أن الجهاز الفني سيجري عملية التدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة؛ بسبب ضغط المباريات، وسيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية.

وأعرب نبيه عن سعادته بقدرة الفريق على الفوز في مباراة اليوم، وأشاد بمستوى أسامة فيصل وسيف جعفر لاعبا فريق الشباب اللذان شاركا في اللقاء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من العناصر الصاعدة في ظل ضغط المباريات.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيضرصيده إلى 51 نقطة معززا موقعه في صدارة جدول الترتيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون المصري الممتاز الزمالك اسامة نبيه

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

عرض مفاجئ يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يرفض الراحة بعد الخسارة من الطلائع

مران استشفائي لرجال سلة الأهلي

زمالك 99 يهزم الطلائع ببطولة الجمهورية

أسامة نبيه يكشف حظوظ الأهلي والزمالك في الفوز بالقمة

أشرف قاسم: ثلاثية الطلائع نتيجة الاستقرار.. وأخشى ضغط المباريات

أشرف قاسم يعلق على فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله