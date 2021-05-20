مدرب الزمالك يُعلق على الفوز الصعب أمام طلائع الجيش

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة الطلائع اليوم كانت صعبة للغاية، والفوز كان ضروريا ومهما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية، وفي ظل وجود غيابات عديدة.





وأشار نبيه إلى أن الزمالك لديه ضغط مباريات في الفترة المقبلة، وشدد على أن هذه المباريات يجب ألا يخسر فيها الفريق أي نقاط من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري.





وأوضح المدرب العام أن الجهاز الفني سيجري عملية التدوير بين اللاعبين في الفترة المقبلة؛ بسبب ضغط المباريات، وسيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية.





وأعرب نبيه عن سعادته بقدرة الفريق على الفوز في مباراة اليوم، وأشاد بمستوى أسامة فيصل وسيف جعفر لاعبا فريق الشباب اللذان شاركا في اللقاء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من العناصر الصاعدة في ظل ضغط المباريات.





وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيضرصيده إلى 51 نقطة معززا موقعه في صدارة جدول الترتيب.



