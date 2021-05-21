سياسيون يحللون المشهد في فلسطين: قوة المقاومة أربكت جيش الاحتلال (فيديو)

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المقاومة الفلسطينية شهدت متغيرات كثرة والشباب الفلسطيني في الشوارع سطر ملحمة كبيرة وأجبر قوات الاحتلال على التراجع وأظهر هشاشة الكيان الصهيوني أمام العالم، موضحا أن صواريخ المقاومة الفلسطينية تستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في إسرائيل، والحديث عن ضعف أو هشاشة المقاومة غير صحيح، والانتفاضة الأخيرة أثبتت للعالم قوة وصلابة المقاومة الفلسطينية وأنها قادرة على ردع إسرائيل.





وأضاف "أحمد" خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قضية حية ومستمرة ولن تموت بمرور الزمن في ظل احتلال ضعيف وشاخ وهرم.





وفي ذات السياق، قال الدكتور مختار غباشي، مستشار ونائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الكيان الصهيوني الإسرائيلي كان يعتقد أنه في المرحلة الأخيرة للتهويد لمدينة القدس، ولم يتبق من الأحياء العربية في مدينة القدس سوى حي الشيخ جراح وحي سلوان، موضحا أن عملية حي الشيخ جراح وما تفعله إسرائيل في القدس، ليس وليد اللحظة، وإنما كانت إسرائيل تعد له منذ عام 1967، وأن الرد الفلسطيني القوي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الصواريخ التي طالت أماكن حيوية في إسرائيل وأدت لإغلاق مطار بن غوريون وغيرها، أحيت القضية الفلسطينية بشكل قوي مؤخرا.



