Advertisements

سياسيون يحللون المشهد في فلسطين: قوة المقاومة أربكت جيش الاحتلال (فيديو)

الجمعة 21/مايو/2021 - 07:35 ص
محمد سيد أحمد
محمد سيد أحمد
الفجر
Advertisements
قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن المقاومة الفلسطينية شهدت متغيرات كثرة والشباب الفلسطيني في الشوارع سطر ملحمة كبيرة وأجبر قوات الاحتلال على التراجع وأظهر هشاشة الكيان الصهيوني أمام العالم، موضحا أن صواريخ المقاومة الفلسطينية تستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في إسرائيل، والحديث عن ضعف أو هشاشة المقاومة غير صحيح، والانتفاضة الأخيرة أثبتت للعالم قوة وصلابة المقاومة الفلسطينية وأنها قادرة على ردع إسرائيل.

وأضاف "أحمد" خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قضية حية ومستمرة ولن تموت بمرور الزمن في ظل احتلال ضعيف وشاخ وهرم.

وفي ذات السياق، قال الدكتور مختار غباشي، مستشار ونائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الكيان الصهيوني الإسرائيلي كان يعتقد أنه في المرحلة الأخيرة للتهويد لمدينة القدس، ولم يتبق من الأحياء العربية في مدينة القدس سوى حي الشيخ جراح وحي سلوان، موضحا أن عملية حي الشيخ جراح وما تفعله إسرائيل في القدس، ليس وليد اللحظة، وإنما كانت إسرائيل تعد له منذ عام 1967، وأن الرد الفلسطيني القوي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الصواريخ التي طالت أماكن حيوية في إسرائيل وأدت لإغلاق مطار بن غوريون وغيرها، أحيت القضية الفلسطينية بشكل قوي مؤخرا.

كما أكد "غباشي" أن من أبرز القوانين التي شرعتها إسرائيل لتهويد القدس، هي تحويل ساحات المسجد الأقصى لساحات عامة، وقانون أملاك الغائبين والخاص بأنه حينما تترك منزلك لفترة ثم لا تستطيع العودة مرة أخرى إليه، وقانون التقسيم الزماني والمكاني وقانون الأملاك العامة وقانون التهديد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صواريخ المقاومة الفلسطينية بوابة الفجر الفجر الشيخ جراح

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ يوم

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي بعد مكالمة بايدن: اتطلع لتقوية العلاقات بين البلدين

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"فتح": زيارة نتنياهو لعمان نسفا لمبادرة السلام العربية

لجنة القدس والحوار بـ "البحوث الإسلامية" تدين انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

شاهد.. صواريخ المقاومة تصيب منشأة نفطية في إسرائيل

أميرة أبو شقة: قصف الكيان الصهيوني للفلسطينيين سيحاسب عليه آجلا أو عاجلاً

الرئاسة الفلسطينية تُحذر: المؤامرة الإسرائيلية تخص العالم العربي بأسره

محلل سياسي: صواريخ المقاومة الفلسطينية تستطيع الوصول إلى أبعد نقطة في إسرائيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

11:27 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 1153حالة جديدة

01:44 ص

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله