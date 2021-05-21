محلل سياسي: الشباب الفلسطيني سطر ملحمة أربكت قوات الاحتلال (فيديو)

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الكيان الإسرائيلي هو العدو الحقيقي والأول للأمة العربية، لافتا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو استمرار المقاومة ضد العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن المقاومة الفيتنامية انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية، كما انتصرت المقاومة السورية خلال العشر سنوات الأخيرة واستطاعت أن تخضع أمريكا لمصالحها.





وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحراك الفلسطيني شهد قادة من الشباب لا ينتمون لأي حركات سياسية واستطاعوا تغيير المشهد الراهن، لافتا ان الموقف الدولي منحاز دائما للكيان الصهيوني ويكيل بمكيالين ولا يعلم غير لغة القوة ولذلك يجب استمرار المقاومة.



