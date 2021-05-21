مختار غباشي: إسرائيل كانت تعتقد أنها في المرحلة الأخيرة لتهويد القدس

قال الدكتور مختار غباشي، مستشار ونائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الكيان الصهيوني الإسرائيلي كان يعتقد أنه في المرحلة الأخيرة للتهويد لمدينة القدس، ولم يتبقى من الأحياء العربية في مدينة القدس سوى حي الشيخ جراح وحي سلوان فقط.





وأضاف مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عملية حي الشيخ جراح وما تفعله دولة الاحتلال في القدس، ليس وليد اللحظة، وإنما كانت إسرائيل تعد له منذ عام 1967، ومن المعلوم أن التعامل مع حي الشيخ جراح كان يتم بين وكالة الأونروا وبين الحكومة الأردنية عام 1956، من خلال تسكين 28 عائلة فلسطينية في هذا الحي، عوضا عن أراضي تم أخذها منهم عام 1948 وهو ما لم يحدث.





وتابع: أنه منذ هذا الوقت بدأت المواجهات بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وتم تهجير عدد كبير من العائلات الفلسطينية باعتبار وجود مخطط هيكلي موضوع داخل إسرائيل خاص بمدينة القدس بتهويدها كاملة وتنتهي عند هذا الحد.



