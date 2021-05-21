محلل سياسي: المجتمع الدولي ينحاز دائما للكيان الصهيوني ويكيل بمكيالين

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرق عنصريا بين المستوطنين الذي أتى بهم من كل دول العالم وعرب 48 يدركون جيدا أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة العاشرة.





وأضاف "أحمد"، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحراك الفلسطيني شهد قادة من الشباب لا ينتمون لأي حركات سياسية واستطاعوا تغيير المشهد الراهن، لافتا ان الموقف الدولي منحاز دائما للكيان الصهيوني ويكيل بمكيالين ولا يعلم غير لغة القوة ولذلك يجب استمرار المقاومة.



