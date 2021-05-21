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محلل سياسي: المجتمع الدولي ينحاز دائما للكيان الصهيوني ويكيل بمكيالين
الجمعة 21/مايو/2021 - 04:23 ص
الفجر
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قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرق عنصريا بين المستوطنين الذي أتى بهم من كل دول العالم وعرب 48 يدركون جيدا أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة العاشرة.
وأضاف "أحمد"، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحراك الفلسطيني شهد قادة من الشباب لا ينتمون لأي حركات سياسية واستطاعوا تغيير المشهد الراهن، لافتا ان الموقف الدولي منحاز دائما للكيان الصهيوني ويكيل بمكيالين ولا يعلم غير لغة القوة ولذلك يجب استمرار المقاومة.
وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، الحل الوحيد هو استمرار المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، لافتا أن المقاومة الفيتنامية انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية، كما انتصرت المقاومة السورية خلال العشر سنوات الأخيرة واستطاعت أن تخضع أمريكا لمصالحها.
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