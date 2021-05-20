ضحكة مصر.. هكذا نعى أحمد صلاح حسني الراحل سمير غانم







يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها أحمد صلاح حسني هي مسلسل"كوفيد٢٥" والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، بالاشتراك مع يوسف الشريف ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ونشر "حسني"، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة للراحل وكتب عليها معلقا:"وداعا يا ضحكة مصر".