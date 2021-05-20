Advertisements

ضحكة مصر.. هكذا نعى أحمد صلاح حسني الراحل سمير غانم

الخميس 20/مايو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نعى الفنان أحمد صلاح حسني الراحل سمير غانم، والذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر يناهز ٨٤ عام أثر إصابته بليروس كورونا.


ونشر "حسني"، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة للراحل وكتب عليها معلقا:"وداعا يا ضحكة مصر".


يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها أحمد صلاح حسني هي مسلسل"كوفيد٢٥" والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، بالاشتراك مع يوسف الشريف ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أخبار تهمك

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من المتحدة للخدمات الإعلامية بعد رحيل سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الصفقة الكبرى توافق على الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تعرف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة المصرية تخصص 500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لفلسطين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مفاجئ يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

تعرف علي تفاصيل جنازة الفنان الراحل سمير غانم

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يزف خبرًا سارًا للمواطنين حول كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على وصية سمير غانم بخصوص بناته

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:27 م

عاجل - أول قرار من كارتيرون بعد الفوز على طلائع الجيش

عاجل.. تعرف على سبب تغيير مكان صلاة الجنازة على سمير غانم

06:50 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن وقف إطلاق النار في فلسطين

10:14 م

عاجل.. وفاة الفنان سمير غانم بعد صراع مع المرض

05:23 م

بقيادة شيكابالا.. الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة الساحر

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله